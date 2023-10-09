İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi Madra Çayı sahilinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, yasa dışı geçişe hazırlanan 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.