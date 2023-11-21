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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

21 Kasım 2023 21:46 , Son Güncelleme: 21:48 Dünya Haberleri Abone Ol

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bulunan 37 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayrıca Urla ilçesi açıklarındaki adada yakalanan 14 düzensiz göçmen ise gözaltına alındı.