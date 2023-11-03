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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, Urla ve Dikili ilçelerinde toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.