İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Menderes açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.