İzmir'de orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangınla birlikte bir orman yangını da Bornova ilçesinde meydana geldi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bornova ilçesinde saat 11.00'de Erzene Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer ile müdahale etti.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR