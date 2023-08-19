İzmir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki yangında da soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bornova'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanda saat 16.36'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapılırken, yangın saat 17.30'da kontrol altına alındı.

Diğer orman yangını da Menemen ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde saat 17.06'da çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapılırken, yangın saat 17.30'da kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan iki yangınında da soğutma çalışmaları başlatıldı.