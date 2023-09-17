İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopteri ve 3 personelini arama çalışmaları sürüyor.

Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat, saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucunda helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.

Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu, sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen pilot, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabaha karşı, X sosyal medya platformundan açıklama yaparak, olayın detaylarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kamuoyuyla paylaştı.

Helikopterin düştüğü nokta belirlendi

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda helikopterin düştüğü yer belirlendi.

Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması sürüyor.

Diğer yandan gece ara verilen yangın söndürme çalışmaları, gün aydınlanınca yeniden başladı.

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopter, görev yapıyordu.