İzmir'de orman yangını: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 14.48'de Selçuk ilçesi Barutçu Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.