İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
1)BORNOVA'DA ORMAN YANGINI
İZMİR'in Bornova ilçesindeki orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı.
Erzene Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 11.00'de yangın çıktı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlatıldı. Yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hattından çıktığının belirlendiği bildirilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya