İzmir'de kaçak göçmen faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bir bot sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan 6 kaçak göçmenin yanı sıra 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bot ile ilgili açıklama yaptı. 5 kaçak göçmenin öldüğü faciaya ilişkin, "Bugün saat 06.58'de, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 1'i deniz yüzeyinde, 5'i de karada olmak üzere toplam 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 4, karada ise 1 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kayıp düzensiz göçmenler olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 kara aracı daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca lastik botta 13 kaçak göçmenin olduğu, kayıp 2 göçmenin bulunması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İZMİR,