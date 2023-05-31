İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıldönümü resepsiyonu düzenlendi

İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 77'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan resepsiyonda İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Türkiye ve İtalya milli marşlarının okunmasının ardından ülkeleri için önemli bir günü Türkiye'de kutladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 77'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Konak'taki bir otelde düzenlenen resepsiyon, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Türkiye ve İtalya milli marşlarının okunmasının ardından devam eden törende, ülkeleri için önemli bir günü Türkiye'de kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İtalya Cumhuriyeti'nin 77'inci kuruluş yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Giorgio, "2 Haziran 1946'da düzenlenen referandum İtalya Cumhuriyeti'nin temel değerlerini hatırlatmaktadır. Çoğulculuk, çeşitlilik, dayanışma, tamamlayıcılık, kamusal eylemin etkinliğiyle, ulusal birliktelik. Bu ana özel duygular içinde yaşamaktayım. Bugün İtalya'nın İzmir Konsolosu olarak son kez ulusal gün kutlamalarında bulunmaktayım." diye konuştu.

İtalyanlar ve Türkler arasında yeni bir kültür oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Giorgio "Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde İtalyan Kültür Merkezi açmak için çalışmalara yarın başlayacağız, Bu mekan İtalyanlar ve Türkler arasında yeni bir buluşma ve dostluk mekanı olacak." ifadelerini kullandı.

Resepsiyona, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, iş dünyası temsilcileri ve kentte yaşayan İtalyan vatandaşları katıldı.