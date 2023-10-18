İzmir'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, İsrail'in dün akşam yapmış olduğu hastane saldırısı ve diğer saldırıları kınadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, İsrail'in dün akşam yapmış olduğu hastane saldırısı ve diğer saldırıları kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklaması üzerine İzmir'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, Konak Meydanı'nda bulunan Konak Camii'nde toplandı. Namaza siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Namazı kıldıran imam, son gerçekleşen hastane saldırısına ve hayatını kaybeden vatandaşlara dikkat çekerek saldırıları kınadı.

Çevrede polis ekipleri ise sıkı güvenlik tedbirleri aldı. - İZMİR