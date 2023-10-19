İzmir'de Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Filistin'de hayatını kaybedenler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İZMİR - İsrail'in Gazze'ye yönelik yapmış olduğu saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, İsrail'in dün akşam yapmış olduğu hastane saldırısı ve diğer saldırıları kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirmesi üzerine İzmir'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar Konak Meydanı'nda bulunan Konak Camii'nde toplandı. Namaza, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip, hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve ardından dualar edildi. Namazı kıldıran imam ise son gerçekleşen hastane saldırısına ve hayatını kaybeden vatandaşlara dikkat çekerek saldırıları kınadı.

Çevrede polis ekipleri ise sıkı güvenlik tedbirleri aldı.