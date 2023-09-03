İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
İzmir'in Selçuk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Barutçu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Dünya