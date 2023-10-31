İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurduğu lastik botta 26 düzensiz göçmen yakaladı.

Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.