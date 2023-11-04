İzmir'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Karaburun açıklarında tespit edilen hareket halindeki lastik botlar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.