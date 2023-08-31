İzmir'de 72 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları da gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında, lastik bottaki 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 27 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.

Jandarma ekipleriyle koordineli çalışmanın ardından göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.