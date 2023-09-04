İzmir'de 71 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botlarda bulunan göçmenler karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Dikili ve Selçuk ilçelerinde lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdukları botlardaki 71 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.