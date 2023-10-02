İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 68 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar Güneş Koyu mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.