İzmir'de 54 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 54 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.