İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurduğu lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.