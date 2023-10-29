Haberler ›› Dünya ›› İzmir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.