İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi görevlendirildi.

Ekiplerce, yurt dışına geçiş hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.