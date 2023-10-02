İzmir'de 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İZMİR'de, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.30'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı başta olmak üzere nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadı.