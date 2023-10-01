İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

İZMİR'de, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.30'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.