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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

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İzmir'in Buca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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