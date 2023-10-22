İzmir'de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında tespit edilen 41 göçmenin yanı sıra Foça açıklarında da 39 göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 20 göçmen de can salında kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmenin yanı sıra Foça açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca, Çeşme açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.