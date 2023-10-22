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İzmir'de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında tespit edilen 41 göçmenin yanı sıra Foça açıklarında da 39 göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 20 göçmen de can salında kurtarıldı.