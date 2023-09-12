İzmir'de 166 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 166 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen bot ekibi, durdurduğu bottaki 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ve Selçuk ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.