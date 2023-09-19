İzmir'de 150 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik botlarda bulunan 150 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, hareketli lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, durdukları lastik botlardaki 150 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.