İzmir'de 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen ise yakalandı. Dikili ve Menderes ilçelerinde lastik botlar içerisinde bulunan göçmenler, Yunanistan tarafından geri itildikten sonra Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Çeşme ve Foça ilçelerinde ise bir grup düzensiz göçmen lastik botlar içerisinde tespit edildi ve 47 kişi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.