İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kosova'nın Bağımsızlığının 15. Yıl Dönümü Resepsiyonunda Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kosova'nın bağımsızlığının 15'inci yıl dönümü resepsiyonunda konuştu. İzmir'in dünyadaki en büyük Balkan şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Kosova'daki kardeşlerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Her daim bu kardeşliği yaşatmaya kararlıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 15'inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, İzmir iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Resepsiyonda Kosova Devleti'nin savaş sürecinde ve sonrasında yaşadığı olumlu ve olumsuz tüm süreçlerin hatırlatıldığı ve Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatan film izlendi. Balkan türküleriyle Kosova'nın 15'inci yaşı kutlandı.

"İZMİR'DE KOSOVALILAR İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN BELEDİYE BAŞKANLARI VAR"

Başkan Tunç Soyer, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Balkanlar belki de dünyanın en büyük acılarının yaşandığı coğrafyadır. En büyük göçlerin yaşandığı, dünyanın en bereketli toprakları olduğu için en fazla bedel ödemiş insanlarının olduğu coğrafyadır. Ne yazık ki bu acılarla yoğrulan insanlar, büyük göçlerle dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kaldılar. Kosova 15 yıllık bir devlet olsa da en az 500 yıl kardeş olduğumuz, bir arada yaşadığımız bir toplum. Biz İzmir'de belki de dünyanın en büyük Balkan şehirlerinden birisi olarak Kosovalı kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktan iftihar ediyoruz. Biliyoruz ki her beden için ekmek, su ne kadar hayatiyse, toplumlar için de barış, kardeşlik o kadar önemli. Bizim kardeşliğimiz ilelebet devam edecek bir kardeşlik. Kosovalı kardeşlerim bilsinler ki, İzmir'de onlar için canla başla çalışan belediye başkanları var. Kosova'daki kardeşlerimizin de her zaman başımızın üstünde yeri var. Her zaman yanlarında olmak istediğimiz akrabalarımız, kardeşlerimizdir. Her daim bu kardeşliği yaşatmaya kararlıyız."

"UMARIM ATATÜRK'ÜN FİKİRLERİ SADECE BALKANLAR'A DEĞİL TÜM DÜNYAYA YAYILIR"

Konuşmasında savaş döneminde Priştine'deki anısını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Balkanların çok güzel insanları var. O güzel insanlar Türkiye'de çok güzel işlere imza attılar. İmza attıkları işler sayesinde Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağladılar. Biz Kosova'yla kardeşiz. Bu kardeşlik 15 yıl önce bağımsızlıkla başlamadı ama bağımsızlıkla perçinlendi. Bundan sonra da bağımsızlık perçinlendikçe kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Biz Türkiye'de kendi inancımızı, bağımsızlığımızı, özgürlüklerimizi yaşayabildiğimiz için bazen yaşadığımız şeylerin kıymetini çok anlamayabiliyoruz. Kaybetme ihtimalimiz çıktığında bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Kosova'daki minarelerin orada da olmasını, Türkiye'de de olmasını, ezan okunmasını Türkiye'nin bağımsızlığını ifade etmesini sağlayan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Umarım Atatürk'ün fikirleri sadece Balkanlar'a değil tüm dünyaya yayılır ve biz de tüm insanlığa hizmet etme fırsatı buluruz" dedi.

"ZOR ZAMANLARDA YAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da "Türkiye'deki depremden çok büyük üzüntü duyduk. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Zor zamanlarda her iki ülke halkı her zaman birbirinin yanında olmaya devam edecek. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Kosova'nın bağımsızlığı, çok büyük fedakarlıklarla ve mücadeleyle sağlandı. 17 Şubat 2008'de Kosova parlamentosunda milletvekiliydim. Bağımsızlık bildirgesine imza atmaktan gurur duyuyorum. Kosova devletinin son 15 yılda büyüme ve güçlenmede gösterdiği başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Kardeş ülkemiz Türkiye'ye ve tüm müttefiklere teşekkür ederiz" diye konuştu.

"PRİŞTİNELİ MUSTAFA SABRİ'NİN TORUNUYLA HEMŞEHRİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Kosova Rumeli Dernek Başkanı Uğur Şengöz ise "Kosova, 15 yıl önce 17 Şubat'ta kurulduğunda Türkiye'nin çok desteğini gördü. Aslında biz bu kutlamayı Tunç başkanımızla birlikte 22 Şubat'ta düzenlemeyi planlamıştık ama 6 Şubat depremi nedeniyle bugüne erteledik. Tüm Balkan dernekleri olarak da depremde yaraları sarmak için kenetlendik. Bizim için en büyük Balkan göçmeni Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler de Ata'mızın izinde olmaya devam edeceğiz. Bizim için canla başla çalışan Priştineli Mustafa Sabri'nin torunu başkanımız Tunç Soyer gibi bir hemşehrimiz olduğu için gurur duyuyoruz" dedi.