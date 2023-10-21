İzmir Buca'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaratsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre; 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.53'te Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluk yaşanmadı.