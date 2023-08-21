İzmir Aliağa'da Ormanda Yangın Çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce alevlere müdahale edilmeye başlandı.

Aliağa ilçesinin Yalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ormanda, saat 18.38 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahalesi 18.48'de yapılan yangın bölgesine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.