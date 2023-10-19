İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise 34 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.