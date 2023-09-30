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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.