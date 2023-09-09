İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yakalanan 51 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdukları botlardaki 51 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.