İzmir Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen yakalanırken, lastik botlarının motoru bozulan 23 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen yakalanırken, lastik botlarının motoru bozulan 23 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen, lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik botu, olay yerine intikal etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 49 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR