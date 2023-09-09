İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda Menderes ilçesi açıklarında durdurulan başka bir lastik botta ise 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.