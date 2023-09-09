İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda Menderes ilçesi açıklarında durdurulan başka bir lastik botta ise 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.