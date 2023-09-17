İzmir Açıklarında 228 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 228 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 228 göçmen yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya 228 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, toplam 78 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında da botlar içerisinde toplam 150 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Öte yandan, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.