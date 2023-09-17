İzmir Açıklarında 228 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 228 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 228 göçmen yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.