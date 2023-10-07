İzmir açıklarında 190 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Menderes ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 190 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Menderes ve Urla ilçeleri açıklarında 190 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 190 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ve Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, lastik botlardaki 71 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.