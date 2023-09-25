İzmir Açıklarında 188 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 188 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 188 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botları durduran ekipler, toplam 76 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında, İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yattaki 112 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısını da yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarının işlemleri sürüyor.