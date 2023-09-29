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İzmir açıklarında 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 187 düzensiz göçmen yakalandı, 197 düzensiz göçmen ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ittikleri lastik bot ve can sal ile kurtarıldı.