İzmir Açıklarında 142 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 103 düzensiz göçmen ile botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda toplamda 142 düzensiz göçmen kurtarıldı.