İzlanda, oluklu balina avcılığına yeni kurallarla devam edecek

İzlanda Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, oluklu balina avcılığına yeni kurallar getirdiğini ve haziranda durdurulan avcılığın tekrar başlayacağını duyurdu. Hayvan hakları örgütleri ise kararı eleştirdi.

Ada ülkesi İzlanda, haziranda geçici olarak durdurduğu ticari oluklu balina avcılığının yeni kurallarla tekrar başlayacağını açıkladı.

İzlanda Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, kullanılan ekipman ve avcılık yöntemlerine yeni kurallar getirildiğini, haziranda geçici olarak durdurulan oluklu balina avcılığının bugünden itibaren tekrar başlayacağını duyurdu. Hayvan hakları örgütleri ise kararın utanç verici olduğunu belirtti.

Uluslararası İnsancıl Toplum isimli sivil toplum kuruluşu, yaptığı açıklamada, kararı "doğru olanı yapma" fırsatını tepme olarak nitelendirdi. Örgütün yöneticisi Ruud Tombrock ise, "Balina avcılığında balinaları canice ve kanlı şekilde zıpkınlamaktan başka yol yoktur. Hiçbir değişiklik bu durumu değiştirmez." ifadesini kullandı.

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC), azalan nüfus nedeniyle 1980'de balina avcılığını yasaklamıştı. İzlanda, 1992'de ayrıldığı IWC'ye 2002'de geri dönse de yasağa şerh koymuş ve 2006 itibariyle avlanmaya izin vermişti.

İzlanda'da oluklu balina dışında mink balinası da avlanıyor. Oluklu balinada ihracatın neredeyse tamamı Japonya'ya yapılırken mink balinası iç tüketimde kullanılıyor.

Her yıl haziranda başlayıp eylül ortasında biten balina av sezonunda İzlanda, 209 oluklu balina, 217 mink balinası avlanılmasına izin veriyor. Kurallara göre balinalar, gemilere yerleştirilen bir silah düzeneğine bağlı büyük zıpkınlarla vuruluyor.

Zıpkın atışlarında balinaların kısa sürede ölmesi hedeflenirken, bazı balinaların saatlerce ölmemesi nedeniyle hayvan hakları savunucuları tepki gösteriyor.

İzlanda Gıda ve Veterinerlik Kurumu ise mayıs ayında yayımladığı raporda, yapılan 58 oluklu balina avında memelilerin yalnızca yüzde 67'sinin bilincini hemen kaybettiğini açıkladı.

Rapora göre, balinaların 14'ü birden fazla kez zıpkınlanmak zorunda kalırken ikisi dört kere vuruldu.