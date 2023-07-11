İzlanda'da Yanardağ Patlaması Meydana Geldi

İzlanda'da birkaç gün süren depremlerin ardından Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ patlaması yaşandı. Patlamanın şu ana kadar küçük çapta seyrettiği belirtilirken, lav akıntısı 200 metre uzunluğuna ulaştı. Uçuşlarda herhangi bir aksama olmazken, volkanik patlamaların üç mil yarıçapı içindeki uçuşlar yasaklandı.

HELSİNKİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- İzlanda yayın kuruluşu RUV, Pazartesi günü İzlanda'da birkaç gün süren depremlerin ardından bir de yanardağ patlaması yaşandığını bildirdi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre başkent Reykjavik yakınlarındaki Reykjanes Yarımadası'nda gerçekleşen patlama Pazartesi günü yerel saatle 16.40 sularında başladı.

Jeofizik profesörü Magnus Tumi Gudmundsson, RUV'a yaptığı açıklamada patlamanın şu ana kadar küçük çapta seyrettiğini, ancak nasıl gelişeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi. Lav akıntısı Pazartesi akşamı 200 metre uzunluğuna ulaştı.

İzlanda Meteoroloji Dairesi bu durumu bölgede 2021 ve 2022 yıllarındaki volkanik faaliyetlerin başlangıcına benzetti. Mevcut sismik huzursuzluk 4 Temmuz'da başladı.

Keflavik Uluslararası Havalimanı'nı işleten Isavia şirketine göre, patlamanın iç ya da dış hat uçuşları üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Bununla birlikte, bilim insanları ve acil müdahale ekiplerini taşıyanlar hariç, volkanik patlamaların üç mil yarıçapı içindeki uçuşlar yasaklandı.