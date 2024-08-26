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İzlanda'da buzul mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kayıp

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İzlanda'nın güneyindeki Breidamerkurjökull buzulunda 25 kişilik bir turist grubunun girdiği mağara çöktü. Polis, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

İzlanda'nın güneyindeki Breidamerkurjökull buzulunda 25 kişilik bir grubun girdiği mağara çöktü. Polis, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

İzlanda Polisi'nden yapılan açıklamada, "Güneydeki müdahale ekipleri bugün ve bu gece Breidamerkurjökull buzulundaki bir mağaranın çökmesi sonucu buzun altında kaldığı düşünülen iki kişiyi aradı. Kaza meydana geldiğinde çeşitli milletlerden 25 kişilik bir yabancı turist grubu buz mağaralarını geziyordu. Operasyona çok sayıda kurtarma görevlisi ve müdahale ekibi katılmıştır. Arama sırasında koşullar zor ve karanlık çökmüş durumda. Olay yerindeki tehlike nedeniyle aramaya bu gece devam edilmesi sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle arama çalışmaları ertelenmiş olup yarın (26 Ağustos) sabah yeniden başlatılacaktır. Bu gece erken saatlerde buz kütlesinin çarptığı iki kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğü açıklanırken, diğerinin LHG helikopteriyle Landspitalinn'e nakledildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Güney polisi kazayla ilgili soruşturma başlatmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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