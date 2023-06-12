İyilik Derneği ve Hak İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı için çalışmalarına başladı

İyilik Derneği ve Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için çalışmalarına başladı. İyilik Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilcilikleri ile dünyaya iyiliği yaymayı amaçlayan dernek, 2023 yılı kurban hazırlıklarını tamamladı. Hak İnsani Yardım Derneği ise yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Dernek, 2023 yılında Afrika kurban hisse bedelini 2 bin 200 lira olarak belirledi. Kurban Bayramı'nda yeryüzünün farklı bölgelerine gidecek ekipler, maddi ve manevi yardımlarda bulunma niyetiyle yetimhaneleri ziyaret edecek.

İyilik Derneği ile Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için çalışmalarına başladı.

İyilik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilcilikleri ile dünyaya iyiliği yaymayı amaçlayan dernek, 2023 yılı kurban hazırlıklarını tamamladı.

Dernek, "Ortak Paydamız İyilik" sloganıyla bu yıl başta Türkiye başta olmak üzere Asya, Afrika ve Orta Doğu'da kurban keserken hisse bedelini Türkiye'de deprem bölgelerinde 5 bin 500 lira, Afrika'da 2 bin lira, Arakan ve Afganistan'da 3 bin 500 lira, Gazze ve Suriye'de 5 bin 500 lira olarak duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, amaçlarının yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü kurmak olduğunu belirtti.

Çiçek, yurt içi vacip kurban bağışlarını başta deprem bölgeleri olmak üzere mağdur vatandaşlara ulaştıracaklarını kaydederek, "Bu sebeple dernek olarak kurban sürecinde özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağışçılarımızın İyilik Derneğini vekil tayin ederek ilettikleri kurbanlarını İslami koşullara uygun şekilde kesecek, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda bağışçılarımıza kurbanlarının kesim görüntülerini mesaj yoluyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Kurbanda Payına Mutluluk Düşsün"

Hak İnsani Yardım Derneği ise "Kurbanda Payına Mutluluk Düşsün" sloganıyla yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Dernek, 2023 yılında Afrika kurban hisse bedelini 2 bin 200 lira olarak belirledi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirebiliyor.

Bu yılki kurban organizasyonu, Türkiye dahil Suriye, Arakan, Afganistan, Yemen, Filistin, Moro, Çad, Kamerun, Somali ve Etiyopya'da yapılacak.

Kurban alımı, vekalet verilmesi, kurbanın kesilmesi, SMS ile bilgi paylaşımı ve kurban dağıtımıyla hayırseverlerin ibadeti yerine getirilecek.

Kurban Bayramı'nda yeryüzünün farklı bölgelerine gidecek ekipler, maddi ve manevi yardımlarda bulunma niyetiyle yetimhaneleri ziyaret edecek. Burada Kur'an-ı Kerim dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine zekat temini ile yetimlere bayramlık hediye edilmesi gerçekleştirilecek.

Deprem bölgelerinde kurban eti dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Vekaletle Kurban Hizmetleri Çalıştayı'na katılan dernek, konferans kapsamında dile getirilen deprem bölgesine öncelik verilmesi hususunda hassasiyet gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarıyla bölgedeki acıları hafifletip yaraları sarmaya çalışan dernek, Adıyaman, Hatay ve Maraş'taki afetzedelere kurban eti dağıtacak.