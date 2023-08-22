İtirazlara rağmen Japonya Perşembe günü Fukushima Nükleer Tesisinin işlenmiş radyoaktif suyunu denize boşaltacağını açıkladı

Japonya'nın Fukushima nükleer tesisi, komşu ülkelerin itirazlarına rağmen işlenmiş radyoaktif su salımına başlamayı planlıyor. 2011 tsunamisi sonrası tesiste biriken 1.34 milyon ton su, 30 yıl boyunca filtrelenerek denize salınacak. Bu plan, Birleşmiş Milletler'in nükleer denetleme kurulu tarafından onaylandı.

Fukushima nükleer tesisi, komşu ülkelerin karşı çıkmasına rağmen, en erken Perşembe günü denize işlenmiş radyoaktif su salımına başlayacak. Birleşmiş Milletler'in nükleer denetleme kurulu, planı onayladıktan haftalar sonra bu karar alındı.

2011 tsunamisi tesisi yok edince, 500 Olimpik boyutunda havuz dolduracak kadar 1.34 milyon ton su birikti.

Su, 30 yıl boyunca filtrelenip seyreltilerek salınacak.

Hava ve deniz koşulları uygunsa tesisi işleten yetkililerden 24 Ağustos'ta başlamaları istenecek, dedi Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Salı günü Kabine toplantısının ardından.

Bay Kishida, pazar günü tesisi ziyaret etti, bu da salımın yakın olduğu spekülasyonlarına neden oldu.

Hükümet, suyun salınmasının tesisin uzun ve maliyetli kapatma sürecinde zorunlu bir adım olduğunu söyledi. Tesisi ülkenin doğu kıyısında, başkent Tokyo'nun yaklaşık 220 km (137 mil) kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Japonya on yılı aşkın bir süredir kirlenmiş suyu tanklarda topluyor ve depoluyor, ancak alan tükeniyor.

2011'de, 9.0 büyüklüğündeki bir deprem tarafından tetiklenen bir tsunamisi Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali'nin üç reaktörünü su bastı. Bu olay, Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak kabul ediliyor.

Hemen ardından, yetkililer radyasyon tesisinden sızdığı için sürekli genişletilen bir dışlama bölgesi oluşturdu, böylece 150.000'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Tesisten su salım planı, iki yıl önce Japon hükümeti tarafından onaylandığından beri Asya ve Pasifik'te geniş çapta endişe yaratmıştır.

Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı tarafından onaylandı ve yetkililer insanlar ve çevre üzerindeki etkilerin ihmal edilebilir olduğunu sonuçladılar.

Ancak bölgedeki balıkçılar da dahil olmak üzere birçok insan, işlenmiş suyun salınmasının geçim kaynaklarını etkileyeceğinden korkuyor.

Salı günü Tokyo'da bir kalabalık protestocu grubu, hükümeti salımı durdurmaya çağırarak resmi başbakanın konutu önünde bir miting düzenledi.

Tesis işletmecisi Tepco, suyu 60'tan fazla radyoaktif maddeyi çıkarmak için filtrelemiş olsa da, su tamamen radyasyondan arındırılmış olmayacak çünkü su hâlâ hidrojenin ve karbonun radyoaktif izotopları olan trityum ve karbon-14 içerecektir ve bu maddeler suyun içinden kolayca çıkarılamaz.

Ancak uzmanlar, bunların büyük miktarlarda tüketilmedikçe tehlikeli olmadığına inanıyor, çünkü çok düşük seviyelerde radyasyon yayıyorlar.

Tokyo daha önce, Pasifik Okyanusu'na salınacak suyun, deniz suyu ile karıştırıldığını ve trityum ve karbon 14 seviyelerinin güvenlik standartlarını karşıladığını söyledi.

Dünya çapındaki nükleer santraller düzenli olarak Fukushima'dan elde edilen işlenmemiş suyun trityum seviyelerinin üstünde atık su salımı yapmaktadırlar.

Ancak plan, komşu ülkelerde büyük tepkiye neden oldu ve en sert tepkiyi Çin verdi. Çin, Japonya'yı okyanusu "özel lağım çukuru" gibi kullanmakla suçladı.

Salı günkü açıklamanın ardından Hong Kong, bazı Japon gıda ürünleri üzerinde "hemen aktif" ithalat kısıtlamaları uygulayacağını söyledi.

Güney Kore ve Çin zaten Fukushima çevresindeki balık ithalatını yasakladı.

Ancak Güney Kore hükümeti plana destek verdi ve protestocuları korkutmakla suçladı.