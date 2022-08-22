İtfaiye dairesinden sızdırılan cinsel içerikli ifşa görüntüleri, şef yardımcısını işinden etti

Azerbaycan'da bir itfaiye ofisinde kaydedilen ve İtfaiye şefi yardımcısı Albay Zaur Mirzayev'in kadın bir itfaiye görevlisiyle yakınlaştığını gösteren görüntüler, sosyal medyaya sızdırıldı. Olayın ardından Albay Zaur Mirzayev görevden alındı.

Azerbaycan'daki itfaiye ofisinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta ortalığı salladı.

İFŞA GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA GÖREVDEN ALINDI

İftaiye şefi yardımcısı Albay Zaur Mirzayev başka bir meslektaşıyla yakınlaştığı görüntülerin ifşa edilmesinden sonra görevinden alındı. Görüntülerin kimin tarafından sızdırıldığı bilinmese de başsavcılık videonun ofisin kapısının kilitlendikten sonra çekildiğini ifade etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Yangından Korunma Servisi şefinin yardımcısı olan Mirzayev o zamandan beri gözaltına alındı. Mirzayev, görevi kötüye kullanma, pornografik materyallerin yasa dışı dağıtımı ve mahremiyet ihlalleri dahil olmak üzere cezai suçlarla hakim karşısına çıkartılmaya hazırlanıyor.

'ÇEKİMLERİ KENDİ YAPTI' İDDİASI

Rferl.org'a göre yetkililer, Mirzayev'in hizmet bilgisayarına gizli bir kamera yerleştirdiğini ve mesai saatleri içinde cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ofiste cinsel ilişki ve diğer yakın ilişki biçimleri sırasında video ve fotoğraf çekimi yaptığını ve yasadışı pornografik görüntülerin internette yayılmasına neden olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.