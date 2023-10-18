ITC Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Irak Türkmen Cephesi (ITC ) Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısını kınadı.

Turan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze' deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde masum sivilleri hedef alan saldırı bizleri derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Bu korkunç şiddetin sona ermesini isteyen Turan, kalbinin ve dualarının masum insanlardan, Filistin'den ve özgürlükten yana olduğunu belirtti.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.